Fenerbahçe savunmasına sürpriz takviye: David Zima

Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları nedeniyle savunmada büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe ara transferde stoper takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

DAVID ZIMA LİSTEYE GİRDİ

Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

2021 yılında Slavia Prag'dan 5.9 milyon Euro karşılığında gelen 23 yaşındaki Çekyalı stoper konusunda teknik direktör İsmail Kartal'ın son derece olumlu bir rapor sunduğu da ortaya çıktı.

TEMASLAR BAŞLAYACAK

Bu sezon sadece 5 maçta 200 dakika sahada kalabilen David Zima 17 kez Çekya Milli Takımı formasını giydi. Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun piyasa değerinin 5 milyon Euro olduğu belirtiliyor. 1.92 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile dikkatleri çeken Zima ile resmi temasların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

AYRILIK KARARI ALDI

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin listesinde yer alan David Zima, Torino'dan ayrılık kararı aldı. Son iki sezonda dakikaları ve maç sayısı fazlasıyla düşen Çekyalı stoperin artık kariyerinde yeni bir yol haritası çizmek istediği belirtiliyor.

İKİSİNDEN BİRİ GİDEBİLİR

Fenerbahçe yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Aziz veya Samet Akaydın'dan birisiyle yolların ayrılabileceği öğrenildi.