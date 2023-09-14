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Spor

Fenerbahçe savunmasını Afrika Kupası etkileyecek

Afrika Uluslar Kupası için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor. Sarı lacivertlilerde 3 ismin davet alması halinde ocak ayında savunma krizi yaşanabilir. İşte detaylar...

Sabah14 Eylül 2023 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe savunmasını Afrika Kupası etkileyecek
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Fildişi Sahil'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Ocak ayında başlayacak turnuva için Fenerbahçe'den 3 isim davet bekliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 SAVUNMACININ GÖZÜ MİLLİ TAKIMDA

Fenerbahçe'de savunmacılar Nijeryalı Bright Osayi-Samuel, Mısırlı Omar Fayed ve Ganalı Alexander Djiku Afrika Kupası'nda boy göstermek istiyor.

Fenerbahçe'deki 3'üncü sezonunu yaşayan Osayi-Samuel ile yeni transferler Djiku ve Fayed organizasyonda ülkelerinin milli takımlarında forma giymeleri halinde sarı-lacivertli takımdan en az 4 maç uzak kalacak. Böyle bir durumda Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 14 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında maç yapacağı takımlar:

Gaziantep FK (D)

Samsunspor

Başakşehir (D)

MKE Ankaragücü

Antalyaspor (D)

Alanyaspor

  • fenerbahçe
  • afrika kupası
  • Bright Osayi-Samuel
  • Omar Fayed
  • Alexander Djiku

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