İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1108
  • EURO
    33,7208
  • ALTIN
    2033.19
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi! Avrupa devleri şimdiden sıraya girdi
Spor

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi! Avrupa devleri şimdiden sıraya girdi

Fenerbahçe, performansıyla sezona damga vuran ve Avrupa devlerini peşine takan Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi. Sarı lacivertli ekip, belirlediği rakam üzerinden oyuncunun talipleriyle masaya oturacak. İşte detaylar...

26 Şubat 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin bonservisini belirledi! Avrupa devleri şimdiden sıraya girdi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Szymanski, sezona harika bir başlangıç yaparak taraftarlarını adeta mest etti. Ancak Polonyalı yıldız, son haftalarda ilk maçlardaki formunu kaybetti ve İsmail Kartal tarafından, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren Polonyalı orta saha oyuncusu, 40 resmi maçta 12 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

PREMIER LİG DEVLERİNİN GÖZDESİ!

Fenerbahçe yönetimi, onun yeniden formunu kazanmasına ve sezon başındaki performansına dönmesini umut ederken Avrupa devleri, Szymanski için şimdiden sıraya girdi. Özellikle Premier Lig'in dev takımları Polonyalı yıldızı transfer etmek için girişimlere en kısa sürede başlayacak. İşte detaylar...

LEVERKUSEN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

Bayern Leverkusen'in altyapı sportif direktörü Slawomir Czarniecki, vatandaşı Sebastian Szymanski'yi yakından takip ettiklerini söylemişti.

KAPIŞMA YAŞANACAK!

24 yaşındaki oyuncunun performansı inişte olmasına rağmen Avrupa'nın devlerini cezbetmeye devam ediyor. TEAMTalk'ta yer alan habere göre Sebastian Szymanki için yaz transfer döneminde büyük bir kapışma yaşanacak!

İTALYANLAR DA DEVREDE!

İngiliz devleri Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile İtalyan ekipleri İnter ve Milan'ın Sarı-Lacivertliler'in yıldızını kadroya katmak istedikleri vurgulandı.

30 MİLYON POUND!

Fenerbahçe, geçen yaz Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9 milyon 750 bin Euro (330 milyon 678 bin TL) ödemişti. TEAMTalk'a göre Sarı lacivertliler, Polonyalı yıldızı isteyen takımlarla pazarlık masasına 30 milyon Pound'luk (1 milyar 172 milyon TL) taleple oturacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.