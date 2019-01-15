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Fenerbahçe Serdar Aziz ve Tolgay Arslan bombasını patlatıyor

F.Bahçeliler, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferini, bugün Başkan Ali Koç’un katılacağı ‘Camiaya Sesleniş’ programından açıklamasını bekliyor.

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BAŞKAN Ali Koç’un açıklamaları için nefesler tutuldu. Sarı-Lacivertliler’in uzun süredir beklediği Serdar Aziz ve Tolgay Arslan için bugün açıklama gelebilir. Serdar Aziz G.Saray’dan, Tolgay Arslan da Beşiktaş’ı F.Bahçe için bırakmaya hazır. İki oyuncuya başka talipliler de var ancak öncelik F.Bahçe’de. Oyuncuların kulüplerinden de alacakları bulunuyor. Bugün transferler büyük olasılıkla açıklanacak. 

ŞENER’LE YOLA DEVAM EDİLECEK 

Daha önce çıkan haberlerde Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferlerinde F.Bahçe’den birçok oyuncunun takasta kullanılacağı öne sürülmüştü. Ancak takasta adı geçen isimler F.Bahçe’den ayrılmayı düşünmüyor. Başkan Koç bu konuya da netlik kazandıracak. Şener Özbayraklı’nın da Beşiktaş’la anlaştığı iddia edilmişti. Ancak Sarı-Lacivertli kulübün stratejisi Şener’in mukavelesini uzatıp, onun bedelsiz ayrılmasını engelleme yönünde.

(Aksam)

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