Fenerbahçe Serhat Bekmezci ile anlaşmaya vardı

Sezon başında Altınordu'dan Barış Alcı ve Berke Özer'i kadrosuna katan Fenerbahçe Altınordu'dan bir transfer daha yaptı.

Trtspor'un haberine göre Fenerbahçe, Altınordu’da 6 yıl görev yapan şef Scout (Oyuncu izleme şefi) Serhat Pekmezci ile anlaşma sağladı.

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Serhat Bekmezci Altınordu'da yıldızları keşfeden kadronun başında bulunuyordu.