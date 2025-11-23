İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4604
  • EURO
    48,8993
  • ALTIN
    5546.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe, seriyi 5 maça çıkardı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u mağlup ederken galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe, seriyi 5 maça çıkardı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.

Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.