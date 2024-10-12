İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2024 Cumartesi / 9 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3054
  • EURO
    37,5445
  • ALTIN
    2928.22
  • BIST100
    8876.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe seriyi bozmadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 83-83 sona eren maçın uzatma bölümünde Yalovaspor Basketbol'u 97-90 mağlup etti.

12 Ekim 2024 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe seriyi bozmadı
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basket'e konuk oldu.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı Lacivertliler, 97-90 kazandı.

Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından Basketbol Süper Ligi'nde ikide iki yaptı. Yalovaspor ise ilk ikinci maçında da mağlubiyet aldı.

Ligde bir sonraki hafta Yalovaspor Basket, deplasmanda Türk Telekom'a konuk olacak. Fenerbahçe Beko ise sahasında Bursaspor Basket'i ağırlayacak.

Salon: Yalova 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

Fenerbahçe Beko: 10 Melih Mahmutoğlu, 20 Devon Hall, 1 Metecan Birsen, 51 Boban Marjanovic, 23 Marko Guduric, 13 Tarık Biberoviç, 5 Sertaç Şanlı, 11 Nigel Hayes, 32 Arturs Zagars, 15 Emre Ekşioğlu, 4 Nicolo Melli, 50 Bonzie Colson

Yalovaspor Basket: 3 Travis McConico, 13 Martin Paterka, 8 Kadir Bayram, 10 Wesley Clark, 15 Egemen Güven, 11 Martin Krampelj, 23 Ege Özçelik, 2 Boran Güler, 7 Mert Yılmam, 22 Çağatay Özkan, 77 Melih Kapucu

1.Periyot: 26-25

Devre: 44-34

3.Periyot: 65-57

Normal Süre: 83-83

Uzatma: 90-97

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.