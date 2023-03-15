Fenerbahçe, Sevilla mesaisini tamamladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Sevilla'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın yarım saati basın açık gerçekleşti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

SEVİLLA MAÇI HAZIRLIKLARI, TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Antrenmana, Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Luan Peres ve Sevilla ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyundan alınan, bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Lincoln Henrique dışında, tüm oyuncular katılım sağladı.