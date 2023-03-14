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Spor

Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü Sevilla ile evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA14 Mart 2023 Salı 14:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor
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Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından taktiksel ve bireysel yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu, yarın saat 16.00'da Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Saat 17.30'da burada gerçekleştirilecek çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü de basın mensuplarına açık olacak.

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