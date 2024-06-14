Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.

FENERBAHÇE, AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00

BSFZ ARENA

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00

Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg

18:30

Merkur Arena

Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecektir."