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Spor

Fenerbahçe sezonu açıyor! Hazırlık maçları belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezonu açıyor. Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı 3 hazırlık maçı belli oldu. İşte detaylar...

14 Haziran 2024 Cuma 10:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe sezonu açıyor! Hazırlık maçları belli oldu
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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.

FENERBAHÇE, AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00

BSFZ ARENA

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00

Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg

18:30

Merkur Arena

Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecektir."

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