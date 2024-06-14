Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarını duyurdu.
FENERBAHÇE, AVUSTURYA'DA 3 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg ile hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"2024-25 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde Teknik Direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Futbol A Takımımızın, Avusturya Kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu.
6 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Admira Wacker
19:00
BSFZ ARENA
10 Temmuz Çarşamba:
Fenerbahçe - Hajduk Split
19:00
Merkur Arena
13 Temmuz Cumartesi:
Fenerbahçe - Strasbourg
18:30
Merkur Arena
Futbol Takımımız, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecektir."