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Spor

Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe'de tek hedef son ligin son derbisinde Galatasaray'ı mağlup etmek ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak.

3 Haziran 2023 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de hedef Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'de tek hedef son 2 maçı kazanarak sezonu anlamlı galibiyetlerle noktalamak.

Ligde kaçan şampiyonluğa üzülen camiaya karşı kendilerini borçlu hisseden sarı lacivertli futbolcular öncelikle oynayacakları Galatasaray derbisine kilitlenmiş durumdalar. Salı günkü Antalyaspor karşılaşmasının ardından Samandıra'da konuşulan tek konu Galatasaray'dan ilk yarıdaki 3-0'lık yenilginin rövanşını almak.

YÖNETİM ÖZEL PRİM VERMEYİ PLANLIYOR

Derbinin Fenerbahçe için bir başka anlamı; buradan elde edilecek galibiyetin getireceği moralin 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline de yansıyacak olması. Sarı lacivertliler, sezonu kupayla kapatmayı çok istiyor. İki dev maçın heyecanı yönetimi de sarmış durumda.

Kulüp tarafından açıklama gelmese de yönetimin Galatasaray ve Başakşehir maçlarına tek prim vermeyi düşündüğü belirtiliyor. Süper Lig'de derbi galibiyeti bulunmayan teknik direktör Jorge Jesus da bu hasretine yarın son vermeyi hedefliyor. Hatırlanacağı üzere sarı lacivertli takım, bu sezon oynadığı derbi maçlarda Galatasaray'a 3-0 yenilirken, Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalmış, Kadıköy'deki rövanşta ise 4-2 mağlup olmuştu

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