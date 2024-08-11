Fenerbahçe sezonu ilklerle açtı

Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibinden üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, girdiği çok sayıda pozisyona rağmen sahadan tek golle galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü 34'üncü dakikada tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko attı.

FENERBAHÇE YAKALADIĞI POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta birçok gol pozisyonuna girdi. Ancak Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonları değerlendirmekte zorlandı. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Benim düşünceme göre daha farklı bir skor olabilirdi" dedi.

SAINT-MAXIMIN ASİST İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Al-Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, Süper Lig'de ilk maçına çıktı. Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Saint-Maximin, Edin Dzeko'nun 34'üncü dakikada attığı golün asistini yaptı. 76 dakika sahada kalan 27 yaşındaki futbolcu, yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

Öte yandan yeni transferlerden Youssef En-Nesyri ve Oğuz Aydın da sarı-lacivertli forma ile ilk Süper Lig maçlarına çıktılar. En-Nesyri, 76'ncı dakikada Edin Dzeko'nun yerine oyuna dahil olurken; Oğuz Aydın ise 90'ıncı dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.

DZEKO LİGE YİNE GOLLE GİRİŞ YAPTI

2023-24 sezonun ilk maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasında rakip ağları iki kez sarsan Edin Dzeko, 2024-25 sezonuna da golle başladı. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 34'üncü dakikasında sarı-lacivertli ekibe, Adana Demirspor karşısında galibiyeti getiren golü attı.

JOSE MOURINHO'DAN İSMAİL YÜKSEK – SZYMANSKI ORTA SAHASI

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor karşısında önceki maçlarda beraber kullanmadığı bir orta saha ikilisini tercih etti. Önceki 3 maçta Krunic – Fred veya Krunic – İsmail Yüksek orta saha merkeziyle çıkan Portekizli teknik adam, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında İsmail Yüksek – Sebastian Szymanski ikilisine görev verdi. Bu maçta o bölgede forma şansı bulamayan Rade Krunic, sezonun 4'üncü resmi maçında ilk kez yedek kaldı. Tecrübeli teknik adamın ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu:

"Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko"

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN FERDİ KADIOĞLU'NA 'TAKIMDA KAL' MESAJI

Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor maçının ardından galibiyeti kutlamak için takımı tribüne çağırdı. Bu sırada ismi transfer iddialarıyla anılan Ferdi Kadıoğlu için tezahürat yapan sarı-lacivertli taraftarlar, "Ferdi sen bizim her şeyimizsin" sözlerini sarf etti. Bu esnada diğer futbolcuların, Ferdi Kadıoğlu'na sarılması da dikkat çekti.

FENERBAHÇE, LILLE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLAYACAK

Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında direkt olarak tesislere giderek kampa gireceklerini söyledi.