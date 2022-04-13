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Spor

Fenerbahçe - Shaktar Donetsk maçının bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak.

IHA13 Nisan 2022 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:47
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Özel maç ile ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00'te, Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu özel maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

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