Fenerbahçe, ara transfer döneminin sonuna doğru gelinirken kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Angers forması giyen 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif'i kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

OPSİYON 20 MİLYON

Sky DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 20 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 yaşındaki forvet oyuncusunun, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt başta olmak üzere birçok kulübün teklifine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Sidiki Cherif'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla toplamda 20 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç forvet bu maçlarda takımına 4 gollük katkı verdi.