İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2026 Cumartesi / 12 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transferde mutlu son
Spor

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transferde mutlu son

Ara transfer döneminde oldukça hareketli günler geçiren Fenerbahçe, kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirdi. Sarı-lacivertlilerin Angers forması giyen 19 yaşındaki genç golcü Sidiki Cherif'i kiraladığı öğrenildi.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transferde mutlu son
ABONE OL

Fenerbahçe, ara transfer döneminin sonuna doğru gelinirken kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Angers forması giyen 19 yaşındaki Fransız golcü Sidiki Cherif'i kiralamak için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı.

OPSİYON 20 MİLYON

Sky DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 20 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

19 yaşındaki forvet oyuncusunun, Crystal Palace ve Eintracht Frankfurt başta olmak üzere birçok kulübün teklifine rağmen Fenerbahçe'yi tercih ettiği belirtildi.

Sidiki Cherif'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla toplamda 20 resmi karşılaşmada görev yaptı. Genç forvet bu maçlarda takımına 4 gollük katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.