Fenerbahçe, Simon Kjaer'i bekliyor

Sarı lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için İspanyol ekibindeki stoper sayısını avantaj olarak görüyor.

Kjaer dışında bu bölgede 3 oyuncuya sahip olan Sevilla, kadrosuna üç takviye daha yaptı.

Diego Carlos için Nantes’a 15 milyon euro, Maximilian Wöber için Ajax’a 10 milyon euro, Kounde için de Bordeaux’ya 25 milyon euro ödendi.

2015 - 2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı futbolcuyu kadrosunda düşünmeyen İspanya temsilcisi, Avrupa’dan henüz istediği teklifi alamadı.

Stoper mevkiinde sadece Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'a sahip olan sarı lacivertliler, Kjaer konusunda ısrarını sürdürüyor.

Tecrübeli futbolcu için Sevilla’nın adım atmasını bekleyen Fenerbahçe, gerekli şartlar oluşursa bu transferi hızlı bir şekilde sonuçlandırmak istiyor.

TRT Spor