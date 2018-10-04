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Fenerbahçe Sinisa Mihajlovic’i yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün bazı haber sitelerinde yer alan Mihajlovic iddialarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, bugün bazı haber sitelerinde yer alan Mihajlovic iddialarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Bugün bazı basın organlarında, Fenerbahçemizin teknik direktörlüğüne Sinisa Mihajlovic’in getirilmek istendiği ve bu sebeple görüşmeler yapıldığı iddiaları yer almaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüzden hiçbir yetkili, Mihajlovic ya da başka bir teknik direktörle bu yönde bir görüşme içine girmemiştir

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu görevinin başındayken kamuoyunu aldatıcı nitelikteki bu tarz haberler tarafımızca son derece rahatsızlıkla karşılanmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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