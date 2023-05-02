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Spor

Fenerbahçe, Sivas'a ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

AA2 Mayıs 2023 Salı 18:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivas'a ulaştı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolculara çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın saat 20.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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