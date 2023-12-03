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Spor

Fenerbahçe-Sivasspor 35. randevuda

Fenerbahçe ile Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek ve kozlarını paylaşacak.

AA3 Aralık 2023 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Sivasspor 35. randevuda
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Fenerbahçe ile EMS Yapı Sivasspor, yarın oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 34 müsabakadan 19'unu Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 71 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan her iki karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan 17 müsabakanın 12'sini sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 37 gol atarken, Sivasspor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı.

Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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