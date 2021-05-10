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Spor

Fenerbahçe Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de, 5 futbolcu çeşitli nedenlerle forma giyemeyecek.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:53 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:53
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 41. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesinin ardından 9'uncu maçına çıkacak sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 mücadelede 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan topladı.

Fenerbahçe, ligde sezonun bitimine 2 hafta kala lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıyacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, Sivasspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

7 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Serdar Aziz, yarın sarı kart görmeleri halinde son hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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