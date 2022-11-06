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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

AA6 Kasım 2022 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor maçına 5 eksikle çıkacak
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, haftaya 26 puanla lider giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Dünya Kupası öncesinde ligde kalan 2 maçında 6 puan almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

ROSSİ, JESUS'A BAĞLI

Fenerbahçe'nin Uruguaylı hücum oyuncusu Diego Rossi'nin yarınki maçta durumu belirsizliğini koruyor.

Sarı-lacivertli formayla 2'si Avrupa 1'i lig son maçı sakatlığı sebebiyle kaçıran Rossi, sakatlığını atlatarak takımla çalışmalara başladı.

Rossi'nin Demir Grup Sivasspor karşısındaki durumuna teknik direktör Jorge Jesus maç saatinde karar verecek.

SINIRDA TEK İSİM

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Genç oyuncu, Demir Grup Sivasspor maçında kart görmesi durumunda Giresunspor müsabakasında yer alamayacak.

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