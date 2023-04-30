Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile 3 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşti.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan antrenman, sahada gerçekeleşen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ve pas idmanıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.