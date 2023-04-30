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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA30 Nisan 2023 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor ile 3 Mayıs'ta deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşti.

Salonda yapılan çalışmayla başlayan antrenman, sahada gerçekeleşen koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ve pas idmanıyla devam etti. Futbolcular taktik ve bireysel çalışmayla idmanı tamamladı.

Demir Grup Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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