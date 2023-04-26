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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 20:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında iki grubu ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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