Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahaya geçen oyuncuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri sonrasında iki grubu ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptıkları bildirildi. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.