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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 20:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürüyor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, saha idmanında ise 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda çift kale maçla antrenmana devam etti.

İdman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Sivas'a gidecek.

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