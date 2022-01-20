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Spor

Fenerbahçe Sivasspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA20 Ocak 2022 Perşembe 15:08 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 15:08
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Altay maçına ilk 11'de başlayan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Kaleci Altay Bayındır, günü bireysel yaptığı çalışmayla noktaladı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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