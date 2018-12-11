Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Skrtel, Benzia ve Neustadter haberlerini yalanladı

Fenerbahçe, 3 futbolcusu Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe kulübü, Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia ile ilgili çıkan haberler sonrası resmi sitesinden açıklamada bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia’nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul’a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ata saldıran pitbull hayatının şokunu yaşadı

Ata saldıran pitbull hayatının şokunu yaşadı

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA