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Spor

Fenerbahçe - Slavia Prag maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edeceği karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani düdük çalacak.

IHA15 Şubat 2022 Salı 13:33 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:33
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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

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