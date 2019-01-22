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Fenerbahçe Slimani'nin sözleşmesini feshedip Adebayor'u kadrosuna katacak

Slimani’den ümidi kesen Sarı-Lacivertliler, Adebayor için Başakşehir ile bir kez daha temasa geçti. Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.

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TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor. Yönetim, Slimani’nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler’in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.

YANAL ÇOK İSTİYOR

SARI-LACİVERTLİLER, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’u kadroya katacak. Ersun Yanal’ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adebayor'un sağlık ve fiziki durumunu hakkında Turuncu-Lacivertliler’den bilgi aldığı öğrenilirken, transferin her an bitmesi bekleniyor.

(Güneş)

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