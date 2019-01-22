Fenerbahçe Slimani'nin sözleşmesini feshedip Adebayor'u kadrosuna katacak
Slimani’den ümidi kesen Sarı-Lacivertliler, Adebayor için Başakşehir ile bir kez daha temasa geçti. Oyuncunun sağlık ve fizik durumu hakkında bilgi alan Fenerbahçe, Togolu golcüyü her an açıklayabilir.
TRANSFER çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Leicester City'den kiralanan ancak bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Islam Slimani ile yollar ayrılıyor. Yönetim, Slimani’nin menajeriyle görüşme yaparak kiralık sözleşmesinin feshedileceğini bildirdi. Sarı-Lacivertliler’in Cezayirli golcünün bonservisi Leicester'da olsa da futbolcuyu başka bir takıma kiralık gönderme hakkı bulunuyor.
YANAL ÇOK İSTİYOR
SARI-LACİVERTLİLER, Cezayirli golcü ile yolları ayırır ayrılmaz Başakşehir’den Emmanuel Adebayor’u kadroya katacak. Ersun Yanal’ın da çok istediği Togolu golcü de Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Adebayor'un sağlık ve fiziki durumunu hakkında Turuncu-Lacivertliler’den bilgi aldığı öğrenilirken, transferin her an bitmesi bekleniyor.
(Güneş)
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