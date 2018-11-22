Fenerbahçe Slimani'nin yerini Zohore ile dolduracak

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Slimani şu ana kadar beklenilen katkıyı veremedi. Sportif Direktör Comolli, Cardiff'in 24'lük forvetini gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerde Islam Slimani, ligde şu ana kadar sadece 1 gol atabildi. Devre arası yolların ayrılabileceği dahi konuşuluyor. Kanarya, Cezayirli yıldızın yerine Kenneth Zohore'nin peşine düştü. Cardiff City ile anlaşması sezon sonu bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için ön raporlar hazırlanıyor.

Ön görüşme yapıldı

Sportif direktör Damien Comolli'nin Zohore'nin menajeriyle ön görüşme yaptığı kaydedildi. Danimarkalı futbolcu formsuz bir döneminde. 1.90'lık kule forvet bu sezon henüz ağları sarsamadı.

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