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Spor

Fenerbahçe-Slovacko | CANLI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Slovacko maçının canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz...

4 Ağustos 2022 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya takımı Slovacko'yu konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

Karşılaşma başlamak üzere...

FENERBAHÇE: 0 - SLOVACKO: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska

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