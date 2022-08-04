UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya takımı Slovacko'yu konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Fenerbahçe-Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
Karşılaşma başlamak üzere...
FENERBAHÇE: 0 - SLOVACKO: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska