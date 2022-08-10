Fenerbahçe, Slovacko maçı için İstanbul'da son çalışmasını yaptı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak ısınmanın ardından koştu.



Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanına, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Joao Pedro katılmadı.

Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 15.00'te hareket edecek uçakla Çekya'ya gidecek.

Teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, karşılaşma öncesi konaklayacakları Brno kentinde TSİ 19.30'da düzenlenecek basın toplantısında maçla ilgili soruları cevaplayacak.