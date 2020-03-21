İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yeni sezonda ilk transferi Asamoah olacak!
Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezonda ilk transferi Asamoah olacak!

Sezon başında Kolarov'u isteyen ancak transferi bitiremeyen Fenerbahçe, aradığı sol beki yine İtalya'da buldu.

21 Mart 2020 Cumartesi 10:49 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 10:49
ABONE OL

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yönetim, yeni hocayla anlaştıktan sonra ilk iş olarak sol bek transferi yapacak.

Yıllardır sarı-lacivertli takımın adeta kanayan yarası olan sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Asamoah.

Serie A ekibi Inter'de futbol yaşantısını sürdüren Ganalı futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

‘GELMEYE SICAK BAKIYOR’

Futaa'da yer alan habere göre, yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. Napoli, Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan 31 yaşındaki sol bek Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Juventus'ta oynadığı dönemde adı Galatasaray'la anılan ancak sarı-kırmızılı takım yerine Inter'e giden Asamoah'ın İtalya'da mutsuz olduğu, bu kez İstanbul'un yolunu tutarak Fenerbahçe'ye imza atabileceği aktarıldı.

Asamoah bu sezon 11 kez Inter forması giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.