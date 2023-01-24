İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2023 Salı / 3 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8044
  • EURO
    20,464
  • ALTIN
    1169.81
  • BIST100
    5366.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe sol bekini nihayet buldu! Jorge Jesus istedi, Mourinho ''Tamam'' dedi
Spor

Fenerbahçe sol bekini nihayet buldu! Jorge Jesus istedi, Mourinho ''Tamam'' dedi

Fenerbahçe sol bekteki sıkıntısını çözmek için kollarını sıvadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Jose Mourinho'dan Roma'nın yıldız sol bekini istediği ve transfer pazarlıklarında sona gelindiği iddia edildi. İşte detaylar...

24 Ocak 2023 Salı 21:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe sol bekini nihayet buldu! Jorge Jesus istedi, Mourinho ''Tamam'' dedi
ABONE OL

Uzun süredir sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe derdine devayı Roma'da buldu. Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un bizzat aracığı olduğu transferde ve Jose Mourinho'nun öğrencisini kadroya katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE, SOL BEKİNİ ROMA'DA BULDU

Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de aranan sol bek İtalya'da bulundu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi istiyor.

JORGE JESUS, JOSE MOURİNHO'DAN İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un ikili ilişkilerini kullanarak transfer için Jose Mourinho ile görüştüğü ve tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

TRANSFER KİRALIK OLACAK

Fenerbahçe'nin transferi sezonun sonuna kadar kiralık olarak bitirmeye yakın. Ancak yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ve Polonyalı sol bekin sezon sonu Roma'ya geri döneceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1328 dakika süre alan 21 yaşındaki Polonyalı sol bek oyuncusu, skora etki edemedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.