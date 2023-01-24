Fenerbahçe sol bekini nihayet buldu! Jorge Jesus istedi, Mourinho ''Tamam'' dedi

Uzun süredir sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe derdine devayı Roma'da buldu. Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un bizzat aracığı olduğu transferde ve Jose Mourinho'nun öğrencisini kadroya katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE, SOL BEKİNİ ROMA'DA BULDU

Ara transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de aranan sol bek İtalya'da bulundu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi istiyor.

JORGE JESUS, JOSE MOURİNHO'DAN İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus'un ikili ilişkilerini kullanarak transfer için Jose Mourinho ile görüştüğü ve tecrübeli çalıştırıcıdan olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

TRANSFER KİRALIK OLACAK

Fenerbahçe'nin transferi sezonun sonuna kadar kiralık olarak bitirmeye yakın. Ancak yapılan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ve Polonyalı sol bekin sezon sonu Roma'ya geri döneceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nicola Zalewski, bu sezon Roma formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1328 dakika süre alan 21 yaşındaki Polonyalı sol bek oyuncusu, skora etki edemedi.