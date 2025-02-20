İlk maçta Anderlecht karşısında 3-0'lık skorla sahadan galibiyet ile ayrılan temsilcimiz bu kez Belçika deplasmanında avantajlı skor ile mücadeleye başlayacak. Sarı-Lacivertliler her türlü beraberlik ve 2 mağlubiyet halinde de adını Son 16 Turu'na yazdıracak takım olacak. Kanarya Play-Off etabını geçmesi halinde bir üst turda Yunanistan ekibi Olympiakos ya da İskoç ekibi Rangers'la eşleşecek.

Brüksel'de bu akşam 23.00'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertliler'de sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor. Geçen sezon Konferans Ligi çeyrek fi nalinde Olympiakos'a elenen temsilcimiz, yine Yunan ekibiyle eşleşmesi halinde bunun intikamını da isteyecek.