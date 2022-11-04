Fenerbahçe son 16 turunda! İşte muhtemel rakiplerimiz

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, B Grubu'ndaki 6. maçında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Ukrayna ekibini deplasmanda da 2-0'lık skorla geçti.
Kanarya'ya galibiyeti getiren gollleri Arda Güler ve Willian Arao kaydetti.
Rennes'in AEK Larnaca ile berabere kalmasının ardından Fenerbahçe grubu lider tamamladı.
Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi.
Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen sarı lacivertliler, kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.
Fenerbahçe grubu lider bitirmesinin ardından direkt olarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerin son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası netlik kazanacak.
Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki final maçına ise 31 Mayıs 2023'te Macaristan'daki Puskas Arena ev sahipliği yapacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3'üncü sırada bitiren takımlar ile Avrupa Ligi'nde gruplarını 2'nci sırada bitiren takımların eşleşmelerinde tur atlayan takımlar, Fenerbahçe ile son 16 turunda eşleşebilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup gelen takımlar:
Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting
UEFA Avrupa Ligi'nde grubu 2. bitiren ekipler:
PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco