İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe son 5 maçta bir galibiyet alabildi
Spor

Fenerbahçe son 5 maçta bir galibiyet alabildi

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe'de kötü gidiş sürüyor. Sarı-lacivertli takım ligde son 5 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

5 Şubat 2022 Cumartesi 23:07 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 23:07
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 37 puanda kaldı. Ligde 11. galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 37'ye çıkardı.

SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, ligde çıktığı son 5 maçta tek galibiyet alabildi.

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor'la da berabere kaldı. Fenerbahçe, tek galibiyetini ise Altay karşısında elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.