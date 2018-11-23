Fenerbahçe son çeyrekte fişi çekti
THY Euroleague'in 9. haftasında zorlu Maccabi Fox deplasmanına konuk olan Fenerbahçe rakibini 74-70 yenerek 8. galibiyetini aldı.
Turkish Airlines Euroleague'de Fenerbahçe, Maccabi Fox ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler son çeyrekteki iyi oyunuyla maçı 74-70 kazanmayı başardı.
İlk yarıda 8 top kaybı yapan ve düşük saha içi isabet yüzdesiyle oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 41-36 geride girdi.
Uzun süre başabaş geçen mücadelenin son çeyreğinde devreye giren Marko Guduric, attığı 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Maçın adamı seçilen Kostas Sloukas 18, Jan Vesely 11 sayı üretti. Maccabi Fox’ta ise Scottie Wilbekin ve Angelo Caloiaro 15'er sayı attı.
İŞTE KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ
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