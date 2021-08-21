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Spor

Fenerbahçe Sörloth ile anlaştı

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için RB Leipzig'le anlaşma sağladı.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:12 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:12
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Fenerbahçe , santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

Ajansspor'un haberine göre sarı lacivertliler, Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.

SÖRLOTH İKNA EDİLMEK ÜZERE

Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, üç kez "Fenerbahçe'ye gel" diyen taraftarlara "Hayır" yanıtı vermişti. Ancak Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi.

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