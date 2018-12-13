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Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, üst tura çıkmayı garantilediği UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki son maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 5 maç sonunda 8 puanla grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantileyen sarı-lacivertliler, grup mücadelesini Slovakya'da tamamlayacak.

Grupta 4 puanla 3. sırada bulunan ve üst tura çıkma hedefi olmayan Spartak Trnava, bu sezon Avrupa'daki son maçını sahasında oynayacak.

Sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Erwin Koeman'ın, forma şansını az bulan isimleri maçta sahaya sürmesi bekleniyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Avrupa'da 228. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

- "Kupa 2"de 113 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Spartak Trnava: Chudy - Oraves - Toth - Gressak - Janso - Kulhanek - Ghorbani - Malecki - Grendel - Jirka - Bakos

Fenerbahçe: Harun - Şener - Yiğithan - Skrtel - İsmail - Jailson - Reyes - Isla - Mahsun - Barış - Slimani

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