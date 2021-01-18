Fenerbahçe stopere doymuyor!

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:51 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 12:51

Kadrosuna son olarak 22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi katan sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde stoper bölgesine nokta atışı yapmakta zorlandı.

Haziran 2018'de kulüp başkanlığına Ali Koç'un gelmesiyle yeni bir döneme geçiş yapan sarı-lacivertliler, bu süreçte takımın başında bulunan Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'un savunmaya takviye istemesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoper oyuncusunu kadrosuna kattı.

Sezon başında bu bölgede Serdar Aziz, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ı elinde bulunduran, daha sonra bu oyuncuların yanına Marcel Tisserand-Mauricio Lemos ikilisini katan Fenerbahçe, Zanka ile yollarını ayırmıştı.

Yeni sezonun geride kalan kısmını savunmada Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dörtlüsüyle geçiren sarı-lacivertliler, stoper mevkisinden beklediği katkıyı alamaması üzerine transferde yine bu bölgeye takviye yapma gereği duydu.

Sarı-lacivertli ekip, Attila Szalai hamlesiyle son 6 transfer döneminde 9 stoperle sözleşme imzalamış oldu.



HER TRANSFER DÖNEMİNDE EN AZ 1 STOPER

Fenerbahçe yönetimi, görev sürecinde geçirdiği 6 transfer döneminin tamamında stoper takviyesinde bulundu.

Ali Koç ve ekibinin yönetime seçilmesiyle başlanan süreçte ilk transfer dönemi, 2018-2019 sezonu oldu.

Söz konusu sezonun yaz transfer döneminde savunmaya Diego Reyes'i getiren Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz'i kadroya dahil etti.

Yapılan takviyelere rağmen savunmadan istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonu başında Adil Rami ve Zanka, ara transfer döneminde de Simon Falette ile bu bölgeyi güçlendirmeye çalıştı.

Söz konusu 4 transfer döneminde 2'si Türk, 4'ü yabancı 6 savunma oyuncusu alan Fenerbahçe, bu sezon öncesi yabancı savunma oyuncularına kadroda yer vermedi.



Sezona güçlü bir kadroyla başlama amacıyla önemli transferlere imza atan sarı-lacivertliler, savunmayı Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos ile güçlendirmesine karşın, ara transfer döneminde Attila Szalai'yi renklerine katarak ilk hamlesini yine savunma pozisyonunda gerçekleştirdi.



REYES VE RAMİ BEKLENTİLERİN ÇOK UZAĞINDA KALDI

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kadroya katılan stoperlerden Diego Reyes ile geçen sezon başında transfer edilen Adil Rami, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Reyes, 2018-2019 sezonunda ligde 8 maç oynadıktan sonra devre arasında İspanyol kulübü Leganes'e kiralandı. Meksikalı oyuncu, daha sonra ülkesinin Tigres takımına transfer oldu.

Dünya Kupası şampiyonluğu unvanı da bulunan Fransız stoper Adil Rami ise teknik heyetin gözüne hiç giremedi. Rami, geçen sezonun ilk yarısında Süper Lig'de sadece bir maçta oynayıp 45 dakika sahada kalabildi.

ZANKA ERKEN GÖZDEN DÜŞTÜ

Geçen sezonun başında İngiltere'nin Huddersfield Town takımından transfer edilen Danimarkalı stoper Zanka, istenilen performansı gösteremedi ve devre arasında Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralandı.

Geçen sezon ligde 14 kez ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen yaptığı kritik hatalar nedeniyle eleştiri alan 30 yaşındaki stoper, ilk yarının son maçlarında yedek kulübesine çekilmişti.

Zanka, bu sezon başında Danimarka'nın Kopenhag takımına kiralanmıştı.



FALETTE, YETERLİ OLMADI

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kadroya dahil edilen Simon Falette, takımda kalmayı başaramadı.

Geçen sezonun ikinci yarısında savunmadaki oyuncu sayısının eksikliği sebebiyle üst üste aynı isimlerle forma giyemeyen Falette, yeni sezon için kadroda düşünülmemişti.



SERDAR AZİZ VE SADIK ÇİFTPINAR TAKIMDA KALMAYI BAŞARDI

Fenerbahçe, son dönemde stoper bölgesinde en çok yerli futbolcularından katkı aldı.

Sarı-lacivertlilerde söz konusu mevkiye birçok yabancı oyuncu transfer edilmesine karşın, yerli oyuncular daha istikrarlı bir görüntü sergiledi.

Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra Ocak 2019'da Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, sakatlık problemleri yaşamasına rağmen bu zamana kadar teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında geldi.

Serdar ile aynı transfer döneminde takıma katılan Sadık Çiftpınar ise yaşadığı önemli sakatlığa rağmen yeniden form tutmayı ve forma şansı bulmayı başardı.



LEMOS'UN DURUMU KRİTİK

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroya katılan Mauricio Lemos, beklentilerin uzağında kaldı.

Transferi uzun süre konuşulan ve büyük umutlarla takıma katılan Uruguaylı stoper, son dönemde forma giymekte zorlandı.

Lemos'un adı son günlerde sık sık gönderilmesi düşünülen futbolcular arasında yer alıyor.



ALİ KOÇ DÖNEMİNDE 49 TRANSFER

Fenerbahçe, Ali Koç'un kulüp başkanlığına gelmesiyle şu ana kadar toplam 49 futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Başkan Koç'la 6. transfer dönemini geçiren Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda 16 transfer yaptı. Geçen sezon kadrosuna 14 ismi katan sarı-lacivertliler, bu sezona ise 18 transferle girmişti.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin kadroya dahil edilmesiyle başkan Ali Koç dönemindeki 49. transferini yaptı.