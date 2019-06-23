Fenerbahçe, Sturridge'ı gözüne kestirdi

Başkan Ali Koç'un 'güzel isimler yolda' müjdesini verdiği Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile prensipte anlaşan sarı-lacivertli ekip, golcü konusunda da sona yaklaştı.

Werder Bremen ile sözleşmesi biten Max Kruse ile son olan detayları görüşen yönetimin, forvete ikinci isim olarak ise Daniel Sturridge'yi düşündüğü iddia edildi. 29 yaşındaki santrforun, Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

CELTIC VE RANGERS DA PEŞİNDE

Merseyside kulübü, tecrübeli yıldıza yeni kontrat önermedi. Sturridge'nin Türk temsilcisi Hasan Anıl Eken'in sportif direktör Damien Comolli ile görüştüğü ve şartlarını ilettiği belirtiliyor. Bu sezon Premier Lig'de 18 maçta şans bulan Daniel, 2 gol ve 1 asist üretti.

Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen oyuncu, Ersun Yanal'ın istediği hücum özelliklerine sahip bir isim.

Fenerbahçe'nin Max Kruse ile birlikte Sturridge'yi de transfer etmesi halinde yeni sezonda gol sıkıntısı yaşamayacağı dile getiriliyor.

İngiltere Milli Takımı'nda 26 kez forma giyen Daniel Sturridge 8 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, alt kategorilerde de 38 kez ulusal takımlarda yer aldı; 23 gol attı. 2013'ten bu yana Liverpool'da oynayan Sturridge, Kırmızılar'da toplam 160 maça çıktı; 68 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.

Daniel, Chelsea (96 maç/24 gol) ve Manchester City (6 maç/4 gol) formaları da giydi.

(Fotomaç)