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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig mesaisinde

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarına devam etti.

AA17 Ocak 2025 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig mesaisinde
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon programlarıyla başladı. Pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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