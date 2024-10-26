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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig mesaisine hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

26 Ekim 2024 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig mesaisine hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Sipay Bodrum FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe ile Sipay Bodrum FK arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

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