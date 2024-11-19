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Spor

Fenerbahçe Süper Lig mesaisini sürdürüyor

Fenerbahçe milli aranın ardından oynayacağı Kayserispor maçı için hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti.

DHA19 Kasım 2024 Salı 15:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Süper Lig mesaisini sürdürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularıyla sürdürdükleri antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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