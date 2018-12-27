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Fenerbahçe Talisca ile ilgileniyor iddiası

Fenerbahçe, uzun süre konuşulacak bir transfere imza atmak için kolları sıvadı.

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Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonu şampiyon bitirecek kadroyu oluşturacaklarını söylemişti.

Fenerbahçe, bu doğrultuda uzun süre konuşulacak bir transferi bitirmek için harekete geçti. Hedefteki isim Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca...

İşte dev transferin detayları;

Kanarya, Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca'nın peşine düştü.  Transferde "gözünü karartan" Fenerbahçe, Çin'in GZ Evergrande takımında oynayan 24 yaşındaki sambacıyı 6 aylığına kiralamayı hedefliyor. Beşiktaş'ta gösterdiği harika performansla devlerin listesine giren Talisca, şok bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. GZ Evergrande, Talisca'nın bonservisi için iki ay önce Benfica'ya 19.2 milyon euro ödemişti. Talisca, Çin'de de harika performansını sürdürdü. Brezilyalı yıldız, Çin'de 18 maçta 16 gol attı, 8 asist yaptı.

(Fotomaç)

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