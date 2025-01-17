F.Bahçe taraftarının uzun süredir beklediği müjdeli haber Suudi basınından geldi. Şarku Al-Awsat gazetesi Talisca için Fenerbahçe ile Al Nassr kulübü arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını, Suudi ekibinin Brezilyalı yıldızın yerine alternatif arayışında olduğunu duyurdu. Haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı: "Çarşamba günü yapılan görüşmeler, basit ayrıntılar dışında anlaşmayla sonuçlandı. İki taraf arasında iki hafta boyunca çetin görüşmeler yaşandı. Menajerin talepleri nedeniyle bir ara görüşmeler tıkandı ancak CEO Majed Al JAmaan liderliğinde taraflar yeniden masaya döndü.

BUGÜN KADRODA OLMAYACAK

Anlaşma önümüzdeki saatlerde detayların çözüme kavuşturulmasının ardından resmen açıklanacak. Al Nassr, Teknik Direktör Pioli'nin isteği doğrultusunda başka bir yabancı forvetle anlaşma yapmak için çalışma başlattı." Bir başka S.Arabistan sitesi so3ody.com da anlaşmanın mali ayrıntılarını verdi. F.Bahçe'nin oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve satın alma opsiyonunun 18 milyon euro olduğu belirtildi. Talisca'nın da mali şartlarda anlaştığı ve Türkiye'ye taşınmayı kabul ettiği belirtildi. Talisca'nın Al-Taawoun ile deplasmanda oynayacak Al Nassr'ın kadrosuna alınmayacağı da bildirildi.