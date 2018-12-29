Fenerbahçe tam 14 futbolcuyla yollarını ayıracak

TARİHİNİN en kötü dönemlerinden birini yaşayan F.Bahçe, sezon başında bir yapılanmaya giderek 11 yeni ismi kadrosuna kattı. Ali Koç’un Başkan olmasından sonra Sportif Direktörlüğe Comolli’yi getiren Sarı-Lacivertliler’de sezonun bitimiyle birlikte 14 isim boşa çıkacak. Slimani, Ayew ve Benzia sezon sonunda kiralandıkları takımlara geri dönecek.

5 SAVUNMACI 2 KALECİ

Kanarya’da haziranda sözleşmesi bitecek 5 savunma oyuncusu bulunuyor. Stoperler Skrtel, Neustadter ve Yiğithan Güveli, sağ bek Şener ile sol bek İsmail’in Sarı-Lacivertli takımla yolları ayrılabilir. Tolga Çiğerci’nin de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kadro dışı kalan Volkan Demirel ile birlikte bir diğer kaleci Erten Ersu da kontratı son erecek futbolculardan. Bu isimlerin yanı sıra İspanyol forvet Soldado, Fransız orta saha Valbuena ve Faslı Aatif, sözleşmelerinin son senesinde olan diğer isimler. Sarı-Lacivertliler’de kiralık oyuncuların dışında kalan 11 oyuncunun toplam maaş maliyeti ise 108 milyon 174 bin TL.

(Aksam)