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Spor

Fenerbahçe taraftarı, Kayseri'deki basketbol maçına da alınmayacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 4 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol - Fenerbahçe maçına sarı lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.

IHA2 Mart 2023 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarı, Kayseri'deki basketbol maçına da alınmayacak
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan sezonu 19. hafta maçında Melikgazi Kayseri Basketbol, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Deprem nedeniyle ertelenen maçlara Kayseri temsilcisi Fenerbahçe maçı ile başlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2022-2023 yılı için uyguladığı deplasman takımı seyirci yasağı, Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliği yaptığı diğer maçlarda uygulandığı gibi bu haftaki müsabakada da uygulanmaya devam edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol-Fenerbahçe maçı, Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda 4 Mart tarihinde saat 16.00'da başlayacak.

  • Fenerbahçe
  • Melikgazi Kayseri Basketbol
  • Melikgazi Kayseri Basketbol Fenerbahçe

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