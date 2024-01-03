Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasıa uzak olan stoper Rodrigo Becao hakkında olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı savunmacıya kavuşmak için gün sayıyor.

Taraftarların da dört gözle beklediği Becao'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Pendikspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bir süredir formasından uzak kaldı.

Tendonu kopan Becao, başarılı geçen ameliyatın ardından bir süredir rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor.

YOKLUĞU HİSSEDİLDİ

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun yokluğunu ciddi bir şekilde hissetti.

Savunmada üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle asıl mevkisi stoper olmayan oyuncular mecburiyetten o bölgede forma giydi. Stoper mevkisindeki eksiklere rağmen 17 maçta 44 puan toplayan sarı-lacivertliler, averajla liderlik koltuğunu bırakmadı. Üst üste kritik maçlar oynayacak olan Kanarya'da sağlık ekibi Becao için seferber olmuş durumda. Djiku'nun da Afrika Kupası'na gitmesiyle rotasyonu iyice daralan Fenerbahçe'de Brezilyalı savunmacının dönüşü heyecanla bekleniyor. Tecrübeli stoperin önümüzdeki hafta düz koşulara başlayacağı kaydedildi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA...

Kanarya'nın sağlık heyeti, Becao'yu en erken 21 Ocak'taki Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalışıyor. Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla toplam 13 maçta görev aldı. Yıldız savunmacı 1 de gol katkısında bulundu. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan Becao'nun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.