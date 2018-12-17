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Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal hazırlığı

Bugün 57. yaşına giren Ersun Yanal, 1683 gün sonra yeniden Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak sahaya çıkıyor. Ligde 17. sıradaki Kanarya, averajla bir sıra üstündeki Erzurumspor'u konuk edecek. Taraftar, 2013-14'te takımı Nisan ayında şampiyon yapan Yanal'ı, doğum gününe denk gelen ilk maçında yalnız bırakmayacak.

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Phillip Cocu ve Erwin Koeman'la beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi bugün resmen start alıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Yanal, takımın başında ilk maçını BB. Erzurumspor'a karşı oynayacak. Bugün 57. yaşına girecek olan Yanal'ı, taraftarın yalnız bırakmaması ve karşılaşma öncesi statta parti havası oluşturması bekleniyor.

Taraftarlar dönmesi için sosyal medyadan yoğun bir kampanya yürüttüğü Yanal için özel pankartlar da hazırlıyor.

'YARDIMLAŞARAK HAREKET EDİN'

En son 19. şampiyonluğun yaşandığı 9 Mayıs 2014'te sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkan Ersun Yanal, 1683 gün sonra büyük ümitlerle geldiği Fenerbahçe'deki ikinci dönemine galibiyetle başlamak istiyor.

Kritik maç öncesinde Yanal takımla yaptığı toplantıda, "Sahada birbirinize yakın oynayın. Takım halinde birbirinizle yardımlaşarak hareket edin" diyerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

(Sabah)

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