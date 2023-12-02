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  • Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı
Spor

Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle tedavi gören Alexander Djiku da takımla birlikte çalıştı.

IHA2 Aralık 2023 Cumartesi 16:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarını sevindiren gelişme! Alexander Djiku, takımla birlikte çalıştı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Sivasspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek idmanı bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ALEXANDER DJİKU TAKIMLA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlayan Alexander Djiku, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarının yapıldığı ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

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